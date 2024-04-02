RT в Telegram
Подпишись

Артиллерия нанесла огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра

Короткая ссылка
Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью РСЗО «Ураган».

Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что расчёты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр», выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВС Украины на правом берегу Днепра.

1 апреля вертолёты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населённого пункта Работино в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить