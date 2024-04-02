Артиллерия нанесла огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра
Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что расчёты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр», выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВС Украины на правом берегу Днепра.
1 апреля вертолёты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населённого пункта Работино в Запорожской области.