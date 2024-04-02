Артиллерия нанесла огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью РСЗО «Ураган».

Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что расчёты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр», выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВС Украины на правом берегу Днепра.

1 апреля вертолёты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населённого пункта Работино в Запорожской области.