В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Об этом он сообщил в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что количество пострадавших мирных жителей в результате обстрела региона увеличилось до десяти.
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