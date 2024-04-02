В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Об этом он сообщил в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что количество пострадавших мирных жителей в результате обстрела региона увеличилось до десяти.