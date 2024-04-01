Маргарита Симоньян объяснила причины новых обвинений со стороны СБУ

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объяснила, по какой причине Служба безопасности Украины решила выдвинуть против неё новые обвинения.

Как она отметила, СБУ выдвинула обвинения по четырём статьям. Речь идёт о якобы «геноциде», «пропаганде войны», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и об «отрицании вооружённой агрессии России», а ещё якобы она «призывала к массовому убийству украинских детей».

«Зачем они это делают? Спрашивает меня прогрессивная общественность. Отвечаю. Чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — написала Симоньян.

Также, по её мнению, таким образом на Украине «заранее мастырят себе оправдание», если её «всё-таки грохнут».

«Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на неё мифические призывы к убийствам детей, то вроде симпатичнее», — подчеркнула она.

Ранее СБУ сообщила главному редактору RT Маргарите Симоньян о новом подозрении сразу по четырём статьям УК Украины.