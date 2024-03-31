Женщина погибла при обстреле села Дунайка Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице», — написал он в Telegram.
Кроме того, различные повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях, одной хозпостройке и трёх автомобилях.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали село Цаповка Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.