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Женщина погибла при обстреле села Дунайка Белгородской области

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Женщина погибла при обстреле украинскими войсками села Дунайка Белгородской области.
Женщина погибла при обстреле села Дунайка Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице», — написал он в Telegram.

Кроме того, различные повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях, одной хозпостройке и трёх автомобилях.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали село Цаповка Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

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