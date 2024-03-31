Женщина погибла при обстреле села Дунайка Белгородской области

Женщина погибла при обстреле украинскими войсками села Дунайка Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице», — написал он в Telegram.

Кроме того, различные повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях, одной хозпостройке и трёх автомобилях.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали село Цаповка Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.