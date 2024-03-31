Глава парламента Крыма: освобождение Одессы — ключ к безопасности юга России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что ключом к обеспечению безопаности юга России является освобождение Одессы.

Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

Константинов напомнил, что Одесса была создана Россией и исторически всегда была частью русской территории.

«Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России», — сказал он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина лишится доступа к Чёрному морю, если не приступит к переговорам. Он высказал мнение, что если конфликт будет ещё долго продолжаться, то Киев может потерять контроль над Одессой.