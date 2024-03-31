Глава парламента Крыма: освобождение Одессы — ключ к безопасности юга России
- РИА Новости
Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Константинов напомнил, что Одесса была создана Россией и исторически всегда была частью русской территории.
«Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России», — сказал он.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина лишится доступа к Чёрному морю, если не приступит к переговорам. Он высказал мнение, что если конфликт будет ещё долго продолжаться, то Киев может потерять контроль над Одессой.