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Бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили 105 украинских БПЛА

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Бойцы Южной группировки войск уничтожили 105 украинских дронов за прошедшие сутки, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

По его словам, также было сбито шесть реактивных снарядов HIMARS и Vampire.

Кроме того, военнослужащие улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровки, Курдюмовки и Часова Яра.

«ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, 15 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов», — заявил Румянцев.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении трёх БПЛА ВСУ над Ярославской областью.

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