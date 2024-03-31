В ЛНР появился подземный город для возвращающихся с фронта военных
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Подземный город был построен для безопасности личного состава. Здесь возвращающиеся бойцы могут помыться, постирать одежду, постричься, а также им предоставят четырёхразовое питание.
«Чтобы «запуститься», нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела», — поделился начальник службы продовольственного снабжения с позывным Волга.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения по обеспечению бойцов СВО средствами реабилитации.