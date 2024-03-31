Минобороны: военные ремонтники восстанавливают технику в зоне СВО в три смены
«Выездная бригада — едем, обеспечиваем ремонт. Поддерживаем наших ребят, чтобы у них всё работало. Ломается техника — мы едем в любое время суток», — поделился военнослужащий ремонтного подразделения с позывным «Зять».
Отмечается, что специалисты уделяют особое внимание вопросам обслуживания и ремонта вооружения войск, которые работают на удалении от пунктов временного развёртывания и дислокации.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России уничтожили пехоту и склад ВСУ на Северском направлении.