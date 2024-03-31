Рогов предложил Зеленскому вывести подразделения ВСУ из новых регионов России
По его словам, переговоры должна привести к капитуляции и освобождения юго-восточных земель, находящихся под контролем Киева, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного, передаёт РИА Новости.
Рогов добавил, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской областей должны пройти референдумы, чтобы население могло выразить своё видение будущего, в составе какой страны они хотят находиться.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина лишится доступа к Чёрному морю, если не приступит к переговорам.