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Рогов предложил Зеленскому вывести подразделения ВСУ из новых регионов России

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому вывести украинскую армию с территорий новых регионов России для завершения конфликта.

По его словам, переговоры должна привести к капитуляции и освобождения юго-восточных земель, находящихся под контролем Киева, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного, передаёт РИА Новости.

Рогов добавил, что в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской областей должны пройти референдумы, чтобы население могло выразить своё видение будущего, в составе какой страны они хотят находиться.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина лишится доступа к Чёрному морю, если не приступит к переговорам.

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