Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов России по энергетике
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«Они (Россия. — RT) сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идёт на железнодорожный комплекс», — цитирует его РИА Новости.
Украинский полковник подчеркнул, что войны выигрываются за счёт идеологии, логистики и экономики.
«Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», — пояснил Стариков.
Ранее артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» нанесли удар из РСЗО «Ураган» по скоплению живой силы ВСУ в лесу недалеко от Елизаветовки (ДНР). Это способствовало срыву ротации противника и наступлению российских войск в районе Новомихайловки.