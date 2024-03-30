Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов России по энергетике

Украинская армия не может перебрасывать резервы, так как Россия парализует ВСУ ударами по энергообъектам Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Они (Россия. — RT) сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идёт на железнодорожный комплекс», — цитирует его РИА Новости.

Украинский полковник подчеркнул, что войны выигрываются за счёт идеологии, логистики и экономики.

«Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», — пояснил Стариков.

Ранее артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» нанесли удар из РСЗО «Ураган» по скоплению живой силы ВСУ в лесу недалеко от Елизаветовки (ДНР). Это способствовало срыву ротации противника и наступлению российских войск в районе Новомихайловки.