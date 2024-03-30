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ВСУ сбросили взрывное устройство на едущий автомобиль в Белгородской области

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Украинские войска сбросили с БПЛА взрывное устройство на автомобиль, который ехал по дороге в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ сбросили взрывное устройство на едущий автомобиль в Белгородской области
  • РИА Новости

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство. Инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Красное и Вознесеновка», — заявил он.

По словам Гладкова, в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены лобовое стекло, бампер и фары автомобиля.

Ранее ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района.

Также под обстрелом оказалось село Дроновка.

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