ВСУ сбросили взрывное устройство на едущий автомобиль в Белгородской области
- РИА Новости
«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство. Инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Красное и Вознесеновка», — заявил он.
По словам Гладкова, в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены лобовое стекло, бампер и фары автомобиля.
Ранее ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района.
Также под обстрелом оказалось село Дроновка.