Минобороны: силы ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, ВС России пресекли попытку атаки киевского режима около 14:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что подросток получил ранение в результате обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа со стороны ВСУ.