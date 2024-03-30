Минобороны: силы ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, ВС России пресекли попытку атаки киевского режима около 14:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что подросток получил ранение в результате обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа со стороны ВСУ.