RT в Telegram
Подпишись

Глава МО Азербайджана Гасанов поручил увеличить интенсивность учений в армии

Короткая ссылка
Интенсивность учений и практических занятий в подразделениях Вооружённых сил Азербайджана должна быть увеличена. Такое поручение дал глава Министерства обороны республики Закир Гасанов.
Глава МО Азербайджана Гасанов поручил увеличить интенсивность учений в армии
  • Gettyimages.ru

Согласно опубликованному в Telegram-канале ведомства сообщению, перед военными были поставлены задачи по поддержанию высокого уровня боевой подготовки в воинских частях.

Также в ходе совещания с военным руководством республики была проанализирована «сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе».

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что пограничники размещены на границе Армении по просьбе премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить