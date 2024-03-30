Глава МО Азербайджана Гасанов поручил увеличить интенсивность учений в армии
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Согласно опубликованному в Telegram-канале ведомства сообщению, перед военными были поставлены задачи по поддержанию высокого уровня боевой подготовки в воинских частях.
Также в ходе совещания с военным руководством республики была проанализирована «сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе».
Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что пограничники размещены на границе Армении по просьбе премьер-министра республики Никола Пашиняна.