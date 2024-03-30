Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Об этом Вилкул написал в Telegram.
По его словам, объект находится в Никопольском районе. Других подробностей он не привёл.
Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждение в Полтавской области.
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