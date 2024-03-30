Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Об этом Вилкул написал в Telegram.

По его словам, объект находится в Никопольском районе. Других подробностей он не привёл.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждение в Полтавской области.