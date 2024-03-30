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Доход семьи Зеленского за 2023 год составил более $316 тыс.

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Доход семьи Владимира Зеленского за 2023 год составил почти 12,5 млн гривен (более $316 тыс.).

Об этом информирует офис Зеленского со ссылкой на декларацию.

Как передаёт РИА Новости, согласно документу, доходы его семьи составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более $316 тыс.), в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны.

Как уточняется в материале, доходы семьи Зеленского в основном состояли из заработной платы, процентов по вкладам и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

В конце января стало известно, что Зеленский и его семья в 2022 году заработали более $98 тыс.

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