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Посол: Россия выполнит свои обязательства, если Армения столкнётся с агрессией

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Посол России Сергей Копыркин в интервью ереванскому порталу 24News заявил, что российская сторона выполнит свои союзнические обязательства в случае внешней агрессии в отношении Армении, при этом до конца не понятно, желает ли этого сам Ереван.
Посол: Россия выполнит свои обязательства, если Армения столкнётся с агрессией
  • Gettyimages.ru

«У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путём тех договорённостей, которые у нас есть», — отметил он.

Посол подчеркнул, что все российские публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение.

Вместе с этим дипломат задался вопросом о том, какие цели преследуют представители власти Армении своими недружественными заявлениями.

«Всё-таки нужно, чтобы Россия выполняла свои обязательства, или нужно создать такую ситуацию, чтобы она не выполняла эти обязательства? Невольно возникает такой вопрос, раньше я об этом даже и не думал, но теперь приходится», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.

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