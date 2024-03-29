Посол: Россия выполнит свои обязательства, если Армения столкнётся с агрессией

Посол России Сергей Копыркин в интервью ереванскому порталу 24News заявил, что российская сторона выполнит свои союзнические обязательства в случае внешней агрессии в отношении Армении, при этом до конца не понятно, желает ли этого сам Ереван.

«У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путём тех договорённостей, которые у нас есть», — отметил он.

Посол подчеркнул, что все российские публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение.

Вместе с этим дипломат задался вопросом о том, какие цели преследуют представители власти Армении своими недружественными заявлениями.

«Всё-таки нужно, чтобы Россия выполняла свои обязательства, или нужно создать такую ситуацию, чтобы она не выполняла эти обязательства? Невольно возникает такой вопрос, раньше я об этом даже и не думал, но теперь приходится», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.