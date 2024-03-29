Посол: Россия выполнит свои обязательства, если Армения столкнётся с агрессией
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«У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путём тех договорённостей, которые у нас есть», — отметил он.
Посол подчеркнул, что все российские публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение.
Вместе с этим дипломат задался вопросом о том, какие цели преследуют представители власти Армении своими недружественными заявлениями.
«Всё-таки нужно, чтобы Россия выполняла свои обязательства, или нужно создать такую ситуацию, чтобы она не выполняла эти обязательства? Невольно возникает такой вопрос, раньше я об этом даже и не думал, но теперь приходится», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.