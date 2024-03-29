В Киеве высказались о петиции по поводу лудомании военных ВСУ
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Как пишет ТАСС со ссылкой на его обращение в Telegram, он поручил СБУ, СНБО и другим государственным органам провести анализ функционирования в стране онлайн-казино.
«Я поручил... собрать для меня всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение», — сказал Зеленский.
Ранее в Верховной раде заявили, что большая доля военнослужащих ВСУ страдают зависимостью от азартных игр — лудоманией, что оказывает прямое влияние на моральное состоянии армии.