В Киеве высказались о петиции по поводу лудомании военных ВСУ

Владимир Зеленский ответил на собравшую 25 тыс. подписей петицию о запрете военнослужащим играть в онлайн-казино в военное время.

Как пишет ТАСС со ссылкой на его обращение в Telegram, он поручил СБУ, СНБО и другим государственным органам провести анализ функционирования в стране онлайн-казино.

«Я поручил... собрать для меня всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение», — сказал Зеленский.

Ранее в Верховной раде заявили, что большая доля военнослужащих ВСУ страдают зависимостью от азартных игр — лудоманией, что оказывает прямое влияние на моральное состоянии армии.