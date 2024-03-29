Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракт
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«Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21—23 марта)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В настоящее время арестованных проверяют на связь с исполнителями теракта в «Крокусе».
Ранее источник в спецслужбах Таджикистана РИА Новости проинформировал о задержании девяти человек за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».