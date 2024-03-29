Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракт

Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на праздник Навруз.

«Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21—23 марта)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В настоящее время арестованных проверяют на связь с исполнителями теракта в «Крокусе».

Ранее источник в спецслужбах Таджикистана РИА Новости проинформировал о задержании девяти человек за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».