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Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракт

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Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на праздник Навруз.
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракт
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Hogan

«Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21—23 марта)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В настоящее время арестованных проверяют на связь с исполнителями теракта в «Крокусе».

Ранее источник в спецслужбах Таджикистана РИА Новости проинформировал о задержании девяти человек за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».

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