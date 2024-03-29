В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что взрывы снова прозвучали в Хмельницкой области.