Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное Курской области со стороны ВСУ
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Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня утром со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. В центре населённого пункта насчитали семь прилётов», — говорится в сообщении.
По словам Старовойта, в результате атаки деревня оказалась обесточена.
Информации о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в Минобороны сообщили, что беспилотник самолётного типа уничтожен над Белгородской областью.