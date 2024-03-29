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Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное Курской области со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Внезапное Кореневского района.
Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное Курской области со стороны ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. В центре населённого пункта насчитали семь прилётов», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки деревня оказалась обесточена.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в Минобороны сообщили, что беспилотник самолётного типа уничтожен над Белгородской областью.

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