Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное Курской области со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Внезапное Кореневского района.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. В центре населённого пункта насчитали семь прилётов», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки деревня оказалась обесточена.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в Минобороны сообщили, что беспилотник самолётного типа уничтожен над Белгородской областью.