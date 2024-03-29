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Украинский пленный рассказал, как выжил после атаки российского танка на Bradley

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Украинский военнопленный Анатолий Прокунин рассказал, как выжил после атаки российского танка на БМП Bradley американского производства.
Украинский пленный рассказал, как выжил после атаки российского танка на Bradley
  • Gettyimages.ru
  • © Rockfinder

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, в момент атаки он находился внутри Bradley, которая направлялась в район населённого пункта Новопокровка на Запорожском направлении.

«И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в Bradley», — сказал Прокунин.

Пленный добавил, что в результате атаки он получил контузию.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона.

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