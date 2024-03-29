Украинский пленный рассказал, как выжил после атаки российского танка на Bradley

Украинский военнопленный Анатолий Прокунин рассказал, как выжил после атаки российского танка на БМП Bradley американского производства.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, в момент атаки он находился внутри Bradley, которая направлялась в район населённого пункта Новопокровка на Запорожском направлении.

«И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в Bradley», — сказал Прокунин.

Пленный добавил, что в результате атаки он получил контузию.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона.