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Посольство Казахстана призвало сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

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Посольство Казахстана на Украине рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области в целях безопасности.

Об этом дипведомство сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении, из-за растущей напряжённости с безопасностью в Одесской и Харьковской областях посольство рекомендует казахстанцам по возможности покинуть данные области.

В дипведомстве посоветовали для выезда с Украины в Казахстан воспользоваться двумя наземными маршрутами, через Польшу или Молдавию, а далее — коммерческим авиасообщением.

Ранее замглавы Министерства внутренних дел Казахстана Игорь Лепёха сообщил, что места массового скопления людей проверят в республике в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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