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Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки

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Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре города Каховка Херсонской области.
Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Боевики противника обстреляли автозаправку, электроподстанцию и газовую колонку», — написал он в Telegram.

Уточняется, что в результате обстрела автозаправка получила повреждения.

Ранее 

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