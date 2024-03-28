Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки

Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре города Каховка Херсонской области.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Боевики противника обстреляли автозаправку, электроподстанцию и газовую колонку», — написал он в Telegram.

Уточняется, что в результате обстрела автозаправка получила повреждения.

Ранее