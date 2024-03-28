Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки
Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре города Каховка Херсонской области.
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Боевики противника обстреляли автозаправку, электроподстанцию и газовую колонку», — написал он в Telegram.
Уточняется, что в результате обстрела автозаправка получила повреждения.
Ранее
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