Мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель», — написал он в Telegram.
Гладков уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован.
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