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Мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области

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Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
Мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован.

Ранее украинская армия впервые за несколько лет нанесла удар по Углегорску в Донецкой Народной Республике.

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