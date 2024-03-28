Мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области

Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован.

Ранее украинская армия впервые за несколько лет нанесла удар по Углегорску в Донецкой Народной Республике.