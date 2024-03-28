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LSM: глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку из-за скандала

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Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку. Такую информацию приводит объединённый новостной портал латвийского радио и телевидения LSM.
LSM: глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку из-за скандала
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

По его данным, о своём решении глава дипведомства сообщил после встречи с председателем правительства Латвии Эвикой Силиней. Сообщается, что Кариньш покинет пост 10 апреля. Голосование за кандидатуру нового главы МИД республики пройдёт 11 апреля.

Портал пишет, что отставка может быть связана со скандалом, который разгорелся из-за зарубежных поездок политика «на специальных рейсах или так называемых частных самолётах» — на 32 таких рейса из госбюджета было потрачено более €600 тыс.

Ранее Кариньш занимал пост премьер-министра Латвии. Он заявил об отставке 14 августа 2023 года.

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