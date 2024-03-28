Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Сирены воздушной тревоги активировали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха во всех регионах Украины ввели в 13:09 мск.
Ранее поступила информация, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области.
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