Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сирены воздушной тревоги активировали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха во всех регионах Украины ввели в 13:09 мск.

Ранее поступила информация, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области.