РИА Новости: боевики РДК попали под удары ВС России в Харькове

Под удар армии России в Харькове, по имеющимся данным, попали десятки боевиков, многие из которых носили нашивки РДК* и готовились к атаке на Белгородскую область, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковские источники. Также удар пришёлся по зданию, в котором могли находиться иностранные лётчики, проводившие консультации с украинскими пилотами.

РИА Новости

По данным подполья, самый удачный удар был нанесён по бывшему штабу ПВО (бывшая военная часть А1453). «По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК и готовились к новой атаке на Белгородскую область», — сказал Лебедев РИА Новости. Минувшей ночью мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв. * «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.