РИА Новости: боевики РДК попали под удары ВС России в Харькове
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По данным подполья, самый удачный удар был нанесён по бывшему штабу ПВО (бывшая военная часть А1453).
«По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК и готовились к новой атаке на Белгородскую область», — сказал Лебедев РИА Новости.
Минувшей ночью мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.