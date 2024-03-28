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РИА Новости: боевики РДК попали под удары ВС России в Харькове

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Под удар армии России в Харькове, по имеющимся данным, попали десятки боевиков, многие из которых носили нашивки РДК* и готовились к атаке на Белгородскую область, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковские источники. Также удар пришёлся по зданию, в котором могли находиться иностранные лётчики, проводившие консультации с украинскими пилотами.
РИА Новости: боевики РДК попали под удары ВС России в Харькове
  • РИА Новости

По данным подполья, самый удачный удар был нанесён по бывшему штабу ПВО (бывшая военная часть А1453).

«По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК и готовились к новой атаке на Белгородскую область», — сказал Лебедев РИА Новости.

Минувшей ночью мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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