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Ганчев: водитель гражданского автомобиля пострадал при атаке ВСУ под Купянском

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска ударили по гражданскому автомобилю, доставляющему уголь для жителей освобождённой территории региона, пострадал водитель.
Ганчев: водитель гражданского автомобиля пострадал при атаке ВСУ под Купянском
  • AP
  • © Libkos

«Водитель грузового автомобиля возвращался после выгрузки угля в одном из населённых пунктов, и по пути по нему был нанесён удар. Неонацисты снова использовали FPV-дроны», — рассказал он в Telegram-канале.

По словам Ганчева, грузовой автомобиль полностью сгорел, а водитель получил серьёзные ожоги мягких тканей. Пострадавшего доставили в больницу.

17 марта ВСУ при помощи FPV-дрона с кумулятивным снарядом ударили по автомобилю в Харьковской области, пострадали два человека.

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