Ганчев: водитель гражданского автомобиля пострадал при атаке ВСУ под Купянском

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска ударили по гражданскому автомобилю, доставляющему уголь для жителей освобождённой территории региона, пострадал водитель.

«Водитель грузового автомобиля возвращался после выгрузки угля в одном из населённых пунктов, и по пути по нему был нанесён удар. Неонацисты снова использовали FPV-дроны», — рассказал он в Telegram-канале.

По словам Ганчева, грузовой автомобиль полностью сгорел, а водитель получил серьёзные ожоги мягких тканей. Пострадавшего доставили в больницу.

17 марта ВСУ при помощи FPV-дрона с кумулятивным снарядом ударили по автомобилю в Харьковской области, пострадали два человека.