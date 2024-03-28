Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
- © Roman Kharlamov
Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах, прогремевших в городе Харькове на северо-востоке Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен