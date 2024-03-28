Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах, прогремевших в городе Харькове на северо-востоке Украины.