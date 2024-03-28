Молдавский депутат Боля: Кишинёв ведёт экономическую войну против Гагаузии
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Он отметил, что в прошлом году парламент принял законопроект, согласно которому через механизмы возврата НДС для юридических лиц из бюджета Гагаузии забирали более 150—200 млн леев. Боля подчеркнул, что в среднесрочной перспективе бюджет Гагаузии недополучил бы более полумиллиарда леев из-за принятия этого закона, передаёт РИА Новости.
Депутат обратил внимание, что Конституционный суд признал неконституционными эти нормы. По его словам, причина политики молдавских властей заключается в том, что Кишинёв не устраивает самостоятельная позиция Гагаузии.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии.