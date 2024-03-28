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Молдавский депутат Боля: Кишинёв ведёт экономическую войну против Гагаузии

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Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Кишинёв ведёт открытую экономическую войну против Гагаузии.
Молдавский депутат Боля: Кишинёв ведёт экономическую войну против Гагаузии
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что в прошлом году парламент принял законопроект, согласно которому через механизмы возврата НДС для юридических лиц из бюджета Гагаузии забирали более 150—200 млн леев. Боля подчеркнул, что в среднесрочной перспективе бюджет Гагаузии недополучил бы более полумиллиарда леев из-за принятия этого закона, передаёт РИА Новости.

Депутат обратил внимание, что Конституционный суд признал неконституционными эти нормы. По его словам, причина политики молдавских властей заключается в том, что Кишинёв не устраивает самостоятельная позиция Гагаузии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии.

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