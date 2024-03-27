В четырёх областях Украины ввели ограничение потребления электроэнергии

В украинском Министерстве энергетики сообщили, что ограничения на потребление электроэнергии введены в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«За прошедшие сутки... применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в пиковые часы в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, на короткий срок отключалось оборудование на подстанции в Одесской области, которая подаёт электричество на железную дорогу.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины.