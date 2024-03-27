Российские танковые ракеты в зоне спецоперации эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВСУ бронетехнику, включая натовские образцы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, в боевых действиях в зоне СВО регулярно применяются управляемые ракеты 9М119М1 «Инвар-М1».

Отмечается, что за счёт тандемной кумулятивной боевой части средняя бронепробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 мм.

«В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции», — передаёт агентство.

Ранее российские Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Северо-Донецком направлении.

Также «Гиацинты» ВС России уничтожили миномёты ВСУ в приграничье Курской области.

Кроме того, бойцы тульского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара.