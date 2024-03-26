В партии «Возрождение» прокомментировали выдворение из Молдавии российского дипломата
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«Вопросов и проблем очень много. Даже недавно этот демарш с выдворением опять одного российского дипломата говорит, что они (власти. — RT) будут и дальше в своих бедах и промахах только искать руку Москвы», — заявил Боля.
По его словам, молдавские власти вместо развития страны и сотрудничества с партнёрами давят на Гагаузскую автономию и Приднестровье, а также начали противостояние с мэрией Кишинёва.
26 марта стало известно, что объявленный властями Молдавии персоной нон грата российский дипломат покинул территорию республики.