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В партии «Возрождение» прокомментировали выдворение из Молдавии российского дипломата

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Один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля в ходе встречи в Москве с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким прокомментировал решение властей Кишинёва выдворить из страны российского дипломата.
В партии «Возрождение» прокомментировали выдворение из Молдавии российского дипломата
  • Gettyimages.ru

«Вопросов и проблем очень много. Даже недавно этот демарш с выдворением опять одного российского дипломата говорит, что они (власти. — RT) будут и дальше в своих бедах и промахах только искать руку Москвы», — заявил Боля.

По его словам, молдавские власти вместо развития страны и сотрудничества с партнёрами давят на Гагаузскую автономию и Приднестровье, а также начали противостояние с мэрией Кишинёва.

26 марта стало известно, что объявленный властями Молдавии персоной нон грата российский дипломат покинул территорию республики.

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