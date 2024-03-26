В партии «Возрождение» прокомментировали выдворение из Молдавии российского дипломата

Один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля в ходе встречи в Москве с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким прокомментировал решение властей Кишинёва выдворить из страны российского дипломата.

«Вопросов и проблем очень много. Даже недавно этот демарш с выдворением опять одного российского дипломата говорит, что они (власти. — RT) будут и дальше в своих бедах и промахах только искать руку Москвы», — заявил Боля.

По его словам, молдавские власти вместо развития страны и сотрудничества с партнёрами давят на Гагаузскую автономию и Приднестровье, а также начали противостояние с мэрией Кишинёва.

26 марта стало известно, что объявленный властями Молдавии персоной нон грата российский дипломат покинул территорию республики.