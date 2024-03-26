RT в Telegram
Подпишись

RT: КГБ Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Комитет государственной безопасности Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
RT: КГБ Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника, местные спецслужбы на данный момент отрабатывают все связи террористов в Душанбе, а их родственники тщательно допрашиваются.

Помимо прочего, местные власти оповестили семьи и окружение террористов о нераспространении разного рода информации.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является постыдным и ужасным событием.

25 мая Басманный суд арестовал до четырёх обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Двое из них являются гражданами Таджикистана, они полностью признали вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить