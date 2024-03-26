RT: КГБ Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом RT сообщил источник в силовых структурах.
По словам собеседника, местные спецслужбы на данный момент отрабатывают все связи террористов в Душанбе, а их родственники тщательно допрашиваются.
Помимо прочего, местные власти оповестили семьи и окружение террористов о нераспространении разного рода информации.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является постыдным и ужасным событием.
25 мая Басманный суд арестовал до четырёх обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Двое из них являются гражданами Таджикистана, они полностью признали вину.