Лукашенко: сутки с Путиным не спали, взаимодействуя после теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА, обратил внимание на упрёки в адрес Путина со стороны «беглых» по поводу его якобы длительного молчания после теракта в «Крокусе».
«Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать — он вышел и сказал», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии выразил соболезнования Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».