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Лукашенко: сутки с Путиным не спали, взаимодействуя после теракта в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин находился в постоянном взаимодействии с белорусским коллегой Александром Лукашенко после теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщил лидер Белоруссии, из-за этого они «сутки не спали».
Лукашенко: сутки с Путиным не спали, взаимодействуя после теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА, обратил внимание на упрёки в адрес Путина со стороны «беглых» по поводу его якобы длительного молчания после теракта в «Крокусе».

«Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать — он вышел и сказал», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил соболезнования Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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