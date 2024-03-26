Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- AP
Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Харьковской областях на северо-востоке страны.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги активировали в четырёх областях Украины.
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