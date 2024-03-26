Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

AP

Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Харьковской областях на северо-востоке страны. Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги активировали в четырёх областях Украины.