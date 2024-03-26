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Двое пожарных пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

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Двое сотрудников МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области со стороны ВСУ.
Двое пожарных пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
  • РИА Новости

«Село Головчино, под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжёлой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Раненых спасателей госпитализировали.

Силы противовоздушной обороны примерно в 07:00 уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Град».

Перед этим над регионом были уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

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