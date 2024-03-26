Двое пожарных пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
- РИА Новости
«Село Головчино, под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжёлой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.
Раненых спасателей госпитализировали.
Силы противовоздушной обороны примерно в 07:00 уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Град».
Перед этим над регионом были уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.