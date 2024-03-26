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Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов

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Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе.

Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражён крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией», — цитирует его РИА Новости.

Также, по словам Рогова, удар был нанесён по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава.

Ранее на Украине в Одессе произошли взрывы.

Также глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе частично нет электроснабжения.

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