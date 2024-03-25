В Киеве сообщают о сильных взрывах

В Киеве произошли сильные взрывы, сообщают украинские Telegram-каналы. Очевидцы отмечают, что сильный взрыв раздался в том числе в районе аэропорта Жуляны. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

По информации «СТРАНА.ua», в городе также сработали средства ПВО.

ТАСС пишет о том, что в центральных районах украинской столицы произошли три мощных взрыва, там видно чёрный дым.

Других подробностей происходящего пока нет.