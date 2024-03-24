RT в Telegram
Подпишись

Пенсионер подорвался на ВОП у лесополосы в ДНР

Короткая ссылка
Пенсионер пострадал при детонации взрывоопасного предмета (ВОП) у лесополосы в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики.
Пенсионер подорвался на ВОП у лесополосы в ДНР
  • РИА Новости

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранения получил мужчина 1961 года рождения.

В опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» сообщении также указывается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки уничтожены хозяйственные постройки.

Ранее стало известно о детонации ВОП в Мариуполе, в результате чего ранения получил мальчик 2010 года рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить