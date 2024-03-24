Пенсионер подорвался на ВОП у лесополосы в ДНР

Пенсионер пострадал при детонации взрывоопасного предмета (ВОП) у лесополосы в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранения получил мужчина 1961 года рождения.

В опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» сообщении также указывается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки уничтожены хозяйственные постройки.

Ранее стало известно о детонации ВОП в Мариуполе, в результате чего ранения получил мальчик 2010 года рождения.