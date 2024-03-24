Вице-мэр Еревана назвал терактом вооружённое нападение на отделение полиции

Нападение вооружённых людей на отделение полиции в Ереване — это теракт. Так произошедшее квалифицировал вице-мэр армянской столицы Армен Памбухчян.

По его словам, прозвучавшим в ходе брифинга, то, что «это было поведение, характерное для террористического акта», — очевидно.

«Любой человек, который является в отделение полиции с оружием или взрывчатым веществом, совершает террористический акт», — цитирует Памбухчяна ТАСС.

По данным агентства, двое нападавших были госпитализированы. Ещё одного увезли для проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции не пострадали при нападении вооружённых людей на отделение в Ереване.