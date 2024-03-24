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Мэр Харькова: в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.
Мэр Харькова: в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ
  • AFP
  • © OLEKSANDR GIMANOV

В эфире украинского телемарафона он не смог назвать сроки восстановления критической энергоинфраструктуры города, передаёт ТАСС.

«Ремонтные бригады работают, но очень серьёзные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», — добавил Терехов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих харьковских коллег заявил, что ВСУ лишились 30 военных в Харькове в результате удара ВС России.

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