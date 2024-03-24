Мужчина пострадал при обстреле села Муром Белгородской области со стороны ВСУ
- globallookpress.com
Об этом он написал в Telegram.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент прилёта снаряда был на улице, в саду», — говорится в сообщении.
Пострадавшего с осколочным ранением головы доставили в больницу, добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей, есть пострадавшие.