Мужчина пострадал при обстреле села Муром Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате обстрела села Муром со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент прилёта снаряда был на улице, в саду», — говорится в сообщении.

Пострадавшего с осколочным ранением головы доставили в больницу, добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей, есть пострадавшие.