RT в Telegram
Подпишись

Мужчина пострадал при обстреле села Муром Белгородской области со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате обстрела села Муром со стороны Вооружённых сил Украины.
Мужчина пострадал при обстреле села Муром Белгородской области со стороны ВСУ
  • globallookpress.com

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент прилёта снаряда был на улице, в саду», — говорится в сообщении.

Пострадавшего с осколочным ранением головы доставили в больницу, добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей, есть пострадавшие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить