В Одесской области произошёл взрыв

Взрыв прогремел на территории Одесской области Украины. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы.

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На текущий момент в регионе объявлена воздушная тревога. Также сирена оповещения сработала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Прошедшей ночью взрывы прогремели в Харькове и Кременчуге Полтавской области Украины.