В Одесской области произошёл взрыв
Взрыв прогремел на территории Одесской области Украины. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы.
- Gettyimages.ru
- © Rehulian Yevhen
На текущий момент в регионе объявлена воздушная тревога.
Также сирена оповещения сработала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях.
Прошедшей ночью взрывы прогремели в Харькове и Кременчуге Полтавской области Украины.
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