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ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Таджикистан не получал от России данных о подозреваемых в теракте гражданах

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Министерство иностранных дел Таджикистана не получало от России информацию о якобы причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холле».
Таджикистан не получал от России данных о подозреваемых в теракте гражданах
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таджикский МИД.

«Подчёркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», — сказали в министерстве.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, в сети распространяется множество вбросов о террористах, которые устроили стрельбу в Подмосковье.

«Просим российских журналистов воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по исполнителям теракта», — отметил начальник департамента информации внешнеполитического ведомства Шохин Самади.

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

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