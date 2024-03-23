Таджикистан не получал от России данных о подозреваемых в теракте гражданах

Министерство иностранных дел Таджикистана не получало от России информацию о якобы причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таджикский МИД.

«Подчёркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», — сказали в министерстве.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, в сети распространяется множество вбросов о террористах, которые устроили стрельбу в Подмосковье.

«Просим российских журналистов воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по исполнителям теракта», — отметил начальник департамента информации внешнеполитического ведомства Шохин Самади.

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».