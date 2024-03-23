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Азаров: ущерба техоборудованию после попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ нет

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Ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника.

Позже стало известно, что беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

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