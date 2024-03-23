Азаров: ущерба техоборудованию после попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ нет
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
«По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника.
Позже стало известно, что беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.