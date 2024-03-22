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Военная хроника сообщила о прилётах в Одесской области

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Военная хроника сообщила о прилётах в Южном Одесской области.
Военная хроника сообщила о прилётах в Одесской области
  • AP

«Над местом попадания поднимается большой столб дыма», — следует из публикации.

Отмечается, что неподалёку от Южного находится ряд крупных военных объектов ВСУ, среди которых — учебный центр «Чабанка» 28-й ОМБр, а также вспомогательные подразделения регионального Криворожского центра РЭР «Юг».

Кроме того, ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области Украины.

Минувшей ночью, по оценкам украинского Минэнерго, энергосистема Украины подверглась самой мощной за всё время атаке.

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