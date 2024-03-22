Кимаковский: Украина лишилась энергомощностей для обеспечения нужд ВПК и ВСУ

Поражение энергообъектов Украины позволило лишить страну мощностей, задействованных в обеспечении нужд ВПК и содержании воинских частей.

Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Уничтожаются те мощности, которые могут использоваться дополнительно для производства или ремонта вооружения или содержания воинских частей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщало, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России при помощи фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции ударил по опорнику и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.