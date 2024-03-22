СК будет расследовать факты обстрела Донецка, Белгородской и Херсонской областей

Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов территорий Донецка, Белгородской и Херсонской областей со стороны ВСУ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в автомобиле погибла женщина.

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории Белгородской области также погибла женщина, есть раненые.

«Снаряд, выпущенный украинскими боевиками, взорвался у автобусной остановки возле Каховской центральной районной больницы Херсонской области. В результате ранен мирный житель», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили.