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СК будет расследовать факты обстрела Донецка, Белгородской и Херсонской областей

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Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов территорий Донецка, Белгородской и Херсонской областей со стороны ВСУ.
СК будет расследовать факты обстрела Донецка, Белгородской и Херсонской областей
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в автомобиле погибла женщина.

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории Белгородской области также погибла женщина, есть раненые.

«Снаряд, выпущенный украинскими боевиками, взорвался у автобусной остановки возле Каховской центральной районной больницы Херсонской области. В результате ранен мирный житель», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили.

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