«Укргидроэнерго» подтвердило пожар на Днепрогэсе в Запорожье после взрыва

Украинская компания «Укргидроэнерго» подтвердила данные об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

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Как уточняет СТРАНА.ua, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два взрыва прозвучало на гидроэнергостанции Днепрогэс.