«Укргидроэнерго» подтвердило пожар на Днепрогэсе в Запорожье после взрыва
Украинская компания «Укргидроэнерго» подтвердила данные об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
- © AP Photo / Leo Correa
Как уточняет СТРАНА.ua, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два взрыва прозвучало на гидроэнергостанции Днепрогэс.
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